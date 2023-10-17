"دار المعدات" تتسلم صك حكم استئنافي لصالح تابعتها "رؤى الحماية" ضد "نوبكو"

تسلمت شركة دار المعدات الطبية والعلمية صك حكم الاستئناف رقم (4530302736) وتاريخ 01-04-1445هـ مصدقاً ومذيلاً بالصيغة التنفيذية من دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض، وهو حكم نهائي يقضي بإلزام الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو) بأن تدفع لشركة رؤى الحماية (شركة تابعة) مبلغاً قدره 60.57 مليون ريال تقريبا.

وكانت دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض أيدت حكما ابتدائيا لصالح شركة رؤى الحماية بتاريخ 11أكتوبر 2023م، والصادر في الدعوى المقامة من قبل شركة رؤى الحماية ضد الشركة الوطنية للشراء الموحد (نوبكو).

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وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إن دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض قضت بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بإلزام الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية أن تدفع لشركة رؤى الحماية (شركة تابعة) مبلغاً قدره 60.57 مليون ريال تقريبا، بجانب135 ألف ريال لقاء أتعاب الخبرة في هذه القضية، و500 ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة، وبانتظار صدور الحكم النهائي.

وذكرت الشركة أنه لا يمكن تحديد التاريخ المتوقع للانتهاء من هذا الحدث في هذه المرحلة، كما لا يوجد أي تكاليف مرتبطة بالحدث خلال الفترة الحالية وسيتم الإعلان عن الأثر المالي لاحقاً إن وجد.