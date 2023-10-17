"زين تك" الكويتية تستحوذ على " إس تي إس" الأردنية

وقعت شركة "زين تك" المتخصصة في الحلول الرقمية المتكاملة التابعة لمجموعة زين الكويتية، اتفاقية للاستحواذ على شركة الخدمات الفنية للكمبيوتر" إس تي إس" الأردنية المتخصصة في تقديم حلول وخدمات التحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إن الاتفاقية خطوة مهمة في تنفيذ استراتيجيتها التوسعية في القطاع الرقمي، وتنويع محفظة أعمالها في مشاريع البنية التحتية، والبيانات، والابتكارات التكنولوجية، والخدمات السحابية، والأمن السيبراني، إذ ستقدم فرصة أكبر لوصول عملياتها إلى قطاع الأعمال والهيئات والمؤسسات الحكومية في أسواق المنطقة.

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وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين، بدر الخرافي إن الاتفاقية ستعزز من استثمارات الشركة في السوق الأردنية، وتبرز التزامنا برحلة التحول الرقمي التي نقوم بها في المملكة وفق وكالة الأنباء الأردنية"بترا".

و توقع الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة " إس تي إس" أيمن مزاهرة،أن تظهر نتائج الاتفاقية على المدى القريب وأن تكون مميزة وذات بصمة في مشهد التحول الرقمي.

ولم يوضح البيان قيمة الصفقة ولا النسبة التي استحوذت عليها "زين تك" من شركة الخدمات الفنية للكمبيوتر" إس تي إس".