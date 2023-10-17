"صافولا": بيع جزء أو كل حصتنا بـ"المراعي" أحد الخيارات القائمة
تؤكد تعيين "موليس أند كو" لتقديم الاستشارة
قالت مجموعة صافولا، إنها لم تتخذ أي قرار بشأن البيع المحتمل لجزء أو كل الحصة التي تمتلكها في شركة المراعي، علماً بأن هذا الخيار هو أحد الخيارات القائمة قيد الدراسة.
وأكدت "صافولا" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أنه تم تعيين مويليس وشركائه (Moelis & Co) لتقديم الاستشارة اللازمة فيما يتعلق بهذا الخيار.
جاء ذلك رداً على ما نقلته وكالة "بلومبرغ" عن مصادر، أن مجموعة صافولا السعودية تعمل مع بنك الاستثمار الأميركي "مويليس وشركاه" للبحث عن مشترين محتملين لجزء أو كل حصتها البالغة 35%، أو 345.2 مليون سهم في شركة المراعي.
وقالت "صافولا" إنه لا يوجد تطور جوهري بهذا الشأن يستلزم الإفصاح عنه في هذه المرحلة حسب المتطلبات النظامية، وستقوم بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية متى ما لزم الأمر بما يتوافق مع متطلبات أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية ذات العلاقة.
وأكدت أنه باعتبارها شركة استثمارية قابضة تقوم بشكل دوري ومن وقت لآخر بتقييم كافة الخيارات والفرص الإستراتيجية بهدف تخصيص وإعادة تخصيص أو تدوير رأس المال لتعظيم القيمة لمساهميها.
وأشارت إلى أنه على مساهميها وأصحاب المصالح المعنيين عدم الاعتماد على أي أخبار من مصادر غير رسمية أو معتمدة ويجب عليهم الحصول على المعلومات المتعلقة بمجموعة صافولا فقط من المصادر المعتمدة، بما في ذلك المعلومات المنشورة على موقع السوق المالية السعودية (تداول) أو الموقع الإلكتروني الخاص بالمجموعة.
وتبلغ قيمة حصة "صافولا" في "المراعي" نحو 5.4 مليار دولار بحسب تداولات يوم الاثنين. وتبلغ القيمة السوقية لشركة صافولا حوالي 5 مليارات دولار. ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة 16% في "المراعي" عبر شركة تابعة.
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