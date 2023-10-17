8 نوفمبر.. عمومية لـ"العمران للصناعة" تناقش زيادة رأس المال بـ60 مليون ريال

دعا مجلس إدارة شركة العمران للصناعة والتجارة، المساهمين إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأسمال الشركة (الاجتماع الأول) يوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن جدول أعمال الجمعية يتضمن بندا للتصويت على توصية مجلس الإدارة بتاريخ 20 أغسطس 2022 م بزيادة رأس المال عن طريق طرح حقوق أولوية.

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وقدر المبلغ الإجمالي لزيادة رأس المال بنحو 60 مليون ريال، وتهدف الشركة من خلال زيادة رأسمالها عن طريق طرح حقوق أولوية إلى دعم خطط الشركة المستقبلية وتخفيض معدل الاقتراض وتطوير وتحديث مصانع الشركة.

وفي حال موافقة مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غي العادية على زيادة رأس المال ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

ويشمل جدول الأعمال التصويت على تعديل المادة السادسة (6) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة والأسهم بحيث تعكس الزيادة في رأس المال،وتعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكتتاب بالأسهم بحيث تعكس الزيادة في رأس المال (مرفق).

كما سيتم التصويت على تعديل نظام الشركة الأساسي لموائمته مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها للتوافق مع التعديلات المقترحة.