وول ستريت
أرباح "مورغان ستانلي" تهبط 9% إلى 2.41 مليار دولار في الربع الثالث
بما يعادل 1.38 دولار للسهم في الربع الثالث من 2023
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تراجعت أرباح بنك "مورغان ستانلي" بنسبة 9% في الربع الثالث إلى 2.41 مليار دولار.
وقال البنك إن الأيرادات الفصلية تجاوزت التوقعات لتبلغ 13.27 مليار دولار، مقابل توقعات بتحقيق 13.23 مليار دولار.
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وأشار البنك، إلى أن ربحية السهم 1.38 دولار، مقارنة بتوقعات 1.28 دولار.
جدير بالذكر أن أرباح بنك "مورغان ستانلي" تراجعت بنسبة 13% في الربع الثاني إلى 2.18 مليار دولار.
وسجلت أعمال الدخل الثابت لدى البنك إيرادات بـ 1.72 مليار دولار في الربع الثاني، لتأتي أقل من توقعات المحللين البالغة 2 مليار دولار.
وهبطت عائدات تداول الأسهم في الربع الثاني 14% إلى 2.55 مليار دولار نتيجة انخفاض السيولة النقدية وقيمة المشتقات إثر تقلبات الأسواق.
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