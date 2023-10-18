ارتفاع أرباح "الدريس" الفصلية 9.6% إلى 67.6 مليون ريال

ارتفع صافي أرباح شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات "الدريس" بنسبة 9.56% في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 67.6 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، في الربع الثالث من 2023، مقارنة بنحو 61.7 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح "الدريس" بنسبة 3.7% مقارنة بصافي ربح نحو 70.2 مليون ريال في الربع الثاني من 2023.

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وأرجعت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، ارتفاع الأرباح الفصلية على أساس سنوي، إلى زيادة المبيعات لقطاعي بترول وناقل وزيادة إيرادات التمويل وزيادة الحصة في نتائج استثمار في المشروع المشترك وزيادة الدخل من استثمار الصكوك وانخفاض المصاريف البيعية والتسويقية بالرغم من زيادة المصاريف العمومية والإدارية والأعباء المالية ومصاريف الزكاة وانخفاض الإيرادات الأخرى وعدم وجود أي تأثير في الربع الثالث من العام الجاري في محفظة الأسهم التي تم تصفيتها والتي كانت موجودة في الربع المماثل من العام السابق.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2023، ارتفع صافي أرباح شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات بنسبة 22.53% إلى نحو 208.3 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 170 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2022.