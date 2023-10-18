تراجع أرباح "سبكيم" 70% إلى 233.1 مليون ريال في الربع الثالث

تراجع صافي أرباح شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" بنسبة 69.9% في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 233.1 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 774.4 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح "سبكيم" بنسبة 25.5% مقارنة بصافي ربح نحو 312.9 مليون ريال، في الربع الثاني من 2023.

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وقالت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن تراجع الأرباح الفصلية على أساس سنوي يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار منتجات الشركة بالرغم من انخفاض أسعار المواد الأولية، بالإضافة إلى انخفاض حصة الأرباح من الاستثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة.

تراجع إجمالي المبيعات بنسبة 37.29% في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 1.79 مليار ريال مقابل نحو 2.85 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2023، تراجع صافي أرباح "سبكيم" بنسبة 67.39% إلى نحو 1.016 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 3.12 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2022.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات، عبدالله بن سيف السعدون، إنه رغم ما تواجهه أسواق البتروكيماويات العالمية من تقلبات أدت إلى انخفاض النتائج المالية لقطاع البتروكيماويات إلا أن "سبكيم" ما زالت تتمتع بمرونة تساعدها على مواجهة هذه التحديات.

وتابع السعدون: "يعزى ذلك إلى تنوع محفظة منتجاتها وقاعدة عملائها الواسعة مما ساعد في ارتفاع كمية المبيعات عن الربع السابق من العام الحالي".

وقال إننا نتفاءل بتحسن الأسعار في الفترة القادمة حيث إن الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية سيساهم في رفع مستوى الاعتمادية وكفاءة الإنتاج وتحقيق الخطط التشغيلية والاستراتيجية للشركة وذلك لربحية أعلى ونمو مستدام.