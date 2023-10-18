صندوق "سدكو كابيتال ريت" يوزع 1.68% أرباحا عن الربع الثالث

أعلنت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال) عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال ريت عن الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 1.68% من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 30 يونيو 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن إجمالي مبلغ التوزيعات 27.1 مليون ريال، وفترة استحقاقها من 1 يوليو الماضي إلى 30 سبتمبر 2023.

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ويبلغ عدد الوحدات المستحقة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 186.9 مليون وحدة تقريبا،وقيمة الربح الموزع لكل وحدة0.145 ريال.

وأحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 26 أكتوبر الجاري ، وسيتم دفع التوزيعات خلال 60 يوماً من تاريخ الاستحقاق،وسيتم البدء بصرف الأرباح ابتداءً من يوم 30 نوفمبر 2023م.