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سدكو كابيتال ريت
سدكو كابيتال ريت
سوق السعودية

صندوق "سدكو كابيتال ريت" يوزع 1.68% أرباحا عن الربع الثالث

بإجمالي 27.1 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال) عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال ريت عن الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 1.68% من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 30 يونيو 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن إجمالي مبلغ التوزيعات 27.1 مليون ريال، وفترة استحقاقها من 1 يوليو الماضي إلى 30 سبتمبر 2023.

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ويبلغ عدد الوحدات المستحقة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 186.9 مليون وحدة تقريبا،وقيمة الربح الموزع لكل وحدة0.145 ريال.

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وأحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 26 أكتوبر الجاري ، وسيتم دفع التوزيعات خلال 60 يوماً من تاريخ الاستحقاق،وسيتم البدء بصرف الأرباح ابتداءً من يوم 30 نوفمبر 2023م.

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