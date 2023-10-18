نمو أرباح "الأهلي المتحد" بالكويت 28% على أساس سنوي

أعلن البنك الأهلي المتحد بالكويت، اليوم الأربعاء، نمو أرباحه الصافية 28.3% إلى 12.99 مليون دينار في الربع الثالث من العام الجاري مقابل 10.12 مليون دينار في الربع نفسه من 2022.

وقال البنك في إفصاح إلى البورصة الكويتية إن الإيرادات التشغيلية تراجعت 4% على أساس سنوي إلى حوالي 22.73 مليون دينار في الربع الثالث.

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وسجل البنك أرباحاً صافية قدرها حوالي 33.45 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من العام بزيادة 10.1% مقارنة مع 30.37 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2022، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

وتراجعت الإيرادات في تلك الفترة بنسبة 6.6% إلى حوالي 65.42 مليون دينار مقابل 70 مليونا تقريبا في التسعة شهور الأولى من العام الماضي.

وانخفض إجمالي أصول البنك 0.7% إلى حوالي 4.562 مليار دينار في الشهور التسعة حتى 30 سبتمبر/أيلول 2023.