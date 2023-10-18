ارتفاع أرباح "بيت التمويل الكويتي" 89.3% في الربع الثالث إلى 128 مليون دينار

نما صافي ربح بيت التمويل الكويتي (بيتك) 89.3% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الجاري إلى 128.14 مليون دينار.

وقال بيت التمويل في بيان لـ"بورصة الكويت"، اليوم الأربعاء، إن الإيرادات التشغيلية زادت 58.7% في الربع الثالث إلى 381.419 مليون دينار.

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وأضاف أنه في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر/ أيلول، قفز صافي الربح 124.3 %على أساس سنوي إلى 461.5 مليون دينار من 205.7 مليون قبل عام وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وفي تلك الفترة أيضا، ارتفعت الإيرادات التشغيلية 59.9 % إلى 1.1 مليار دينار من 698 مليون دينار في نفس الفترة من العام السابق.