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بيت التمويل الكويتي
بورصة الكويت

ارتفاع أرباح "بيت التمويل الكويتي" 89.3% في الربع الثالث إلى 128 مليون دينار

مع ارتفاع الإيرادات التشغيلية 58.7%

دبي - العربية.نت
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نما صافي ربح بيت التمويل الكويتي (بيتك) 89.3% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الجاري إلى 128.14 مليون دينار.

وقال بيت التمويل في بيان لـ"بورصة الكويت"، اليوم الأربعاء، إن الإيرادات التشغيلية زادت 58.7% في الربع الثالث إلى 381.419 مليون دينار.

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وأضاف أنه في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر/ أيلول، قفز صافي الربح 124.3 %على أساس سنوي إلى 461.5 مليون دينار من 205.7 مليون قبل عام وفق وكالة أنباء العالم العربي.

"نفط الكويت" أبرمت عقودا بـ1.7 مليار دولار لتأهيل التربة من آثار الغزو العراقي طاقة نفط وغاز "نفط الكويت" أبرمت عقودا بـ1.7 مليار دولار لتأهيل التربة من آثار الغزو العراقي

وفي تلك الفترة أيضا، ارتفعت الإيرادات التشغيلية 59.9 % إلى 1.1 مليار دينار من 698 مليون دينار في نفس الفترة من العام السابق.

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