بورصة الكويت
ارتفاع أرباح "بيت التمويل الكويتي" 89.3% في الربع الثالث إلى 128 مليون دينار
مع ارتفاع الإيرادات التشغيلية 58.7%
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نما صافي ربح بيت التمويل الكويتي (بيتك) 89.3% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الجاري إلى 128.14 مليون دينار.
وقال بيت التمويل في بيان لـ"بورصة الكويت"، اليوم الأربعاء، إن الإيرادات التشغيلية زادت 58.7% في الربع الثالث إلى 381.419 مليون دينار.
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وأضاف أنه في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر/ أيلول، قفز صافي الربح 124.3 %على أساس سنوي إلى 461.5 مليون دينار من 205.7 مليون قبل عام وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وفي تلك الفترة أيضا، ارتفعت الإيرادات التشغيلية 59.9 % إلى 1.1 مليار دينار من 698 مليون دينار في نفس الفترة من العام السابق.
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