"إس تي سي" تعتزم ضخ استثمارات في تطوير وتوسعة شبكتها

بدأت مجموعة الاتصالات السعودية "إس تي سي "، إجراء أكبر توسعة لشبكة الجيل الخامس في تاريخها من خلال ضخ استثمارات في تطوير وتوسعة شبكتها الحالية للوصول إلى شبكة الجيل الخامس المتقدم في أكثر من 75 مدينة ومحافظة داخل المملكة العربية السعودية.

وأعلنت المجموعة أن المشروع الذي تعمل عليه يمثل امتدادا لعملها في إيصال تقنيات شبكة الجيل الخامس إلى ما يزيد علي 90% من مواقعها في المدن الرئيسية، وستساهم الاستثمارات التي ضختها الشركة لتطوير وتوسعة شبكتها في تعزيز الاقتصاد الرقمي ودعم المحتوى المحلي.

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وخلال العام الجاري ضخت المجموعة استثمارات ضخمة في توسعة شبكة الجيل الخامس الحالية إلى شبكة الجيل الخامس المتقدمة ضمن جميع أبراجها في المدن الخمس الرئيسية، لتفتح بذلك آفاقاً جديدة وخدمات نوعية لعملائها من الأفراد وقطاع الأعمال وفق "واس".

و تسعى إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري عبر التركيز على تقليص الاستهلاك وتعزيز حلول الطاقة الفعالة والمتجددة لأكثر من 16 ألف برج تشهد أعمال توسعة الجيل الخامس.

و سجلت شركة TAWAL التابعة للمجموعة، التي يتخصص نطاق عملها بالأبراج، انخفاضاً في انبعاثات الغازات الدفيئة عام 2022 بنسبة تبلغ حوالي 30% تراكمية مقابل خط الأساس وقلصت الشركة عدد المحطات العاملة بالديزل من 1718 إلى 1045محطة مقابل خط الأساس.

ووذ الآثار المتوقعة لتوسعة الجيل الخامس، زيادة المشاريع ذات الصبغة الرقمية التي ستستفيد من السرعات العالية التي تقدمها هذه التقنية كشركات التقنية الحديثة وتعتمد بشكل أساسي على سرعة الاتصال بالإنترنت.