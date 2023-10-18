"الحج والعمرة" ترسي مشروعاً بـ17 مليون ريال على "تام التنموية"

تسلمت شركة تام التنموية خطاب التعميد لمشروع تأسيس وتشغيل مكتب إدارة المشاريع وتسريع الإنجاز لصالح وزارة الحج والعمرة بتاريخ الثلاثاء 17 أكتوبر 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن قيمة المشروع تبلغ نحو 17 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة، وتوقعت إبرام العقد في 17 ديسمبر المقبل.

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وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري وقعت شركة تام التنموية عقد مشروع تقديم الحلول الرقمية والخدمات الاستشارية اللازمة لتطوير وتشغيل منصة خدمات سياحية لصالح الهيئة السعودية للسياحة مقابل 14.83مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.