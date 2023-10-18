"الكيميائية" السعودية تؤسس شركتين قابضتين إحداهما للقطاع الصحي والثانية للمتفجرات

وافق مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية القابضة "الكيميائية" في اجتماعه يوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2023م، على إعادة هيكلة ملكية الشركات التابعة لها.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن مجلس الإدارة وافق على تأسيس شركة قابضة تعنى بالقطاع الصحي وشركة قابضة تعنى بقطاع المتفجرات المدنية والعسكرية وتعمل الشركة على أخذ الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة وذلك استكمالاً لاستراتيجة مشروع التحول.

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وكانت الشركة حققت ارتفاعا في صافي أرباحها بنسبة 92.4% خلال الربع الثاني من 2023 إلى 26.55 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 13.8 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام 2022، وفق ما أعلنت في بيان لـ"تداول السعودية" يوم 6 أغسطس الماضي.