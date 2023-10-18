"ساما" يوافق لـ"الصقر للتأمين" على تسويق وبيع منتج تأمين مسؤولية الحرفيين

حصلت شركة الصقر للتأمين التعاوني على موافقة البنك المركزي السعودي "ساما"على تسويق وبيع منتج تأمين مسؤولية الحرفيين - للأفراد والمجموعات.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنها استلمت الموافقة بتاريخ الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، وتوقعت أن يظهر تأثير مبيعات المنتج الجديد على نتائج الشركة المالية للعام 2024.

مادة اعلانية

وأعلنت شركة الصقر للتأمين التعاوني بتاريخ 1 أكتوبر الجاري أنها قد استلمت تعميدا من شركة مهارة للموارد البشرية لإصدار وثيقة تأمين صحي لتغطية منسوبي الشركة وعائلاتهم لمدة عام، وقدرت قيمة العقد بما يتجاوز 5% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة وفقا للقوائم المالية المدققة لعام 2022م.