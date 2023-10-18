"مدينة المعرفة" توقع اتفاقيات أولية مع "جيزوبا" الصينية لمشروعات بـ3.6 مليار ريال

وقعت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية "مدينة المعرفة" بتاريخ 17 أكتوبر 2023 ثلاث اتفاقيات أولية مع مجموعة جيزوبا الصين الهندسية الدولية للترتيب لتنفيذ مقاولات بعض المشاريع الواردة في اتفاقية إطارية الموقعة في يونيو الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الاتفاقيات الجديدة الموقعة تحدد التكاليف التقديرية الأولية والدفعات المالية للمقاول وآلية سدادها على أن يتم الاتفاق النهائي لتكاليف المقاولات عقب الانتهاء من تفاصيل وبنود عدد من الخطوات المرتبطة بتحديد التكاليف، ومن أهمها التصاميم التفصيلية للمشاريع والمواد والمعدات المقترحة للمشروع.

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وشملت المشروعات التي وقعت اتفاقيات بشأنها مشروع العلياء، وتم توقيع اتفاقية مقاولة المشروع بما في ذلك تنفيذ أعمال البناء كمقاول عام بما يشمل التوريدات اللازمة للمواد والتشطيبات للمباني.

ومشروع العلياء هو مشروع متعدد الاستخدامات ضمن مجمع شبه مغلق (Semi Gated Community) يضم قطاعات السكن والمكاتب والضيافة والتجزئة والتعليم تم تصميمها لتستجيب للتوجه العمراني "أنسنة المدن" وبرنامج جودة الحياة الذي يعتمد على المناطق الخضراء وممرات المشاة ، وتم تصميم هذه المكونات على مساحة أرض 269 ألف متر مربع وبمساحة بناء إجمالية تصل إلى قرابة 400 ألف متر مربع تحوي فندقاً بعدد 120 وحدة فندقية ونحو 1500 شقة سكنية منها شققاً مخدومة بعدد 414 شقة و70وحدة تاون هاوس مزودة جميعها بتقنية المنازل الذكية ومسجد ومناطق خدمات تضم مجموعتين من المكاتب مصممة بمساحات عمل مرنة ترتبط بالفندق وبالمساكن بإطلالة على حديقة بطول كيلومتر تهدف جميعها للاستفادة من الطلب الحالي في السوق للعناصر المتكاملة العالية الجودة، ويرتبط المشروع بمراحل أخرى تعمل جميعها لتكوين سلسلة مستمرة من الحدائق والمساحات المفتوحة ومسارات المشاة.

وأوضحت الشركة الاتفاقية مع المجموعة الصينية تأتي كإضافة تعضّد مقاولة بناء الهيكل الخرساني للعمائر السكنية للمرحلة الأولى التي توفر (264) شقة والتي تم توقيع عقد تنفيذها مع شركة الخريجي للتجارة والمقاولات في 18 يونيو 2023م وفق ما تم الإعلان عنه على موقع السوق المالية.

أما المشروع الثاني فهو جادة العالم الإسلامي المرحلة الأولى ووقعت الشركة بشأنه اتفاقية مقاولة المشروع كمقاول عام بما في ذلك تنفيذ أعمال البناء والتوريدات اللازمة للمواد والتشطيبات للمباني للمرحلة الأولى من المشروع.

يشغل المشروع بكامل مراحله مساحة 900 ألف متر مربع بالمنطقة المرتبطة بمحطة قطار الحرمين السريع التي يرتبط بها من خلال مشروع بوابة المدينة الجاري تنفيذه حالياً.

وتم تخطيط المشروع وفقاً للمشاريع التي توفر الخدمات المرتبطة بمحطات النقل (TOD Transit Oriented Development) نظراً لموقعه وقد تم تخطيط المشروع كمشروع متعدد الاستخدامات وأن يكون داعماً لأهداف وزارة السياحة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن بما يوفره من وحدات فندقية وترفيهية وثقافية وتعليمية وما يقدمه من خدمات الضيافة والترفيه والتسوق والسكن وما يرتبط بها من عناصر تكميلية ضمن منطقة فعاليات وترفيه وساحات خضراء ومتاحف ومناطق للتسوق بالطابع المعماري المديني وبمحاكاة الطراز المعماري لعدد من الدول الإسلامية مع كافة الخدمات المساندة لدعم الهدف الاستراتيجي برفع مستوى الخدمات المقدمة وكذلك المساهمة في تغطية الحاجة للمزيد من الغرف الفندقية في المدينة المنورة لمواكبة رؤية المملكة 2030 التي تستهدف زيادة عدد الزوار والمعتمرين إلى 30 مليون شخص سنوياً.

كما يخدم المشروع بشكل مباشر برنامج الإسكان بما يوفره من وحدات سكنية بالإضافة لبرنامج جودة الحياة واستجابته لمبدأ أنسنة المدن وتطوير المناطق الخضراء والحدائق العامة وممرات المشاة كما يضم محلات تجارية ومطاعم ومتحف تفاعلي للسيرة النبوية ويرتبط المشروع داخلياً ومع بقية العناصر التطويرية الأخرى بمدينة المعرفة بوسائل النقل الذكية الحديثة مثل السيارات الكهربائية.

ويوفر المشروع عند اكتمال مراحله ما لا يقل عن 14 ألف غرفة فندقية و1800 شقة سكنية.

وتضم المرحلة الأولى من مشروع جادة العالم الإسلامي التي تم توقيع الاتفاقية الأولية الخاصة بها وجهة متعددة الاستخدامات بسلسلة فنادق توفر حوالي 5061 وحدة فندقية، وشققاً سكنية بعدد 743 شقة سكنية، وسوق ومنطقة خدمات وعناصر مساندة.

أما الاتفاقية الثالثة فتتضمن تنفيذ أعمال البنية التحتيةبمشروع جادة العالم الإسلامي المرحلة الأولى

وتختص الاتفاقية بتنفيذ أعمال مقاولة البنية التحتية للمرحلة الأولى للمشروع بما في ذلك توريد المواد والمعدات.

وحددت الاتفاقيات الإطارية الجديدة الموقعة بتاريخ 17 أكتوبر 2023 التكاليف التقديرية الأولية لهذه المشاريع بقيمة إجمالية 3.6مليار ريال منها 1.5مليار ريال لمشروع العلياء و2.1 مليار ريال للمرحلة الأولى من مشروع جادة العالم الإسلامي (التشييد والبنية التحتية) وعلى أن يتم تحديد التكاليف النهائية ومن ثم الأثر المالي لها بعد استكمال عدد من الخطوات الهندسية المرتبطة بمقاولات المشاريع وتحديد العديد من التفاصيل الخاصة بها.

وأوضحت الشركة أن هذه الاتفاقيات تم توقيعها ضمن المنتدى الثالث لمبادرة "الحزام والطريق" المنعقد بجمهورية الصين الشعبية، حيث كان التوقيع ضمن رغبة جمهورية الصين في إظهار الدور الذي تقوم به الشركات الصينية للتعاون في تنفيذ كبرى المشاريع العالمية.