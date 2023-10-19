عقارات السعودية
إعمار المدينة الاقتصادية وأوراسكوم للتطوير توقّعان اتفاقية لتطوير وجهة سياحية
لتطوير قطعة أرض ساحلية تبلغ مساحتها 9.5 ملايين متر مربع
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وقعت إعمار المدينة الاقتصادية في السعودية، اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة أوراسكوم للتطوير العقاري وشركة الخولي القابضة، لتطوير وجهة سياحية متعددة الاستخدامات بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة.
وتمهد الاتفاقية بين إعمار المدينة الاقتصادية وأوراسكوم والخولي الطريق لتطوير قطعة أرض ساحلية تبلغ مساحتها 9.5 ملايين متر مربع في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
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ويعتبر هذا المشروع أول استثمار لشركة أوراسكوم للتطوير في السعودية.
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