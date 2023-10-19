القيود على مشاركة الحسابات ترفع مشتركي "نتفليكس" إلى 247 مليوناً

أعلنت نتفليكس أن أعداد مشتركي خدماتها زادت بنسبة 11% تقريباً إلى 247 مليوناً في الربع الثالث الذي انتهى أخيراً، بعدما اتخذت إجراءات صارمة ضد مشاركة كلمات المرور وأطلقت فئة أرخص ثمناً من الاشتراكات مع إعلانات.

وقفز سهم الشركة بنسبة 14% في تداولات ما قبل السوق بدعم من النمو القوي للمشتركين، حيث أعلنت الشركة عن نمو صافي للمشتركين قدره 8.8 مليون، وهو ما يتجاوز التوقعات ويمثل أكبر نمو ربع سنوي منذ الربع الثاني من عام 2020 بلغت إيرادات الربع الثالث 8.5 مليار دولار، وهو ما يمثل نمواً سنوياً بنسبة 7.8%

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وأشارت الخدمة الرائدة عالمياً في مجال البث التدفقي، أمس الأربعاء، إلى أنها سترفع سعر الاشتراك بالفئة الأساسية من خدمتها في الولايات المتحدة إلى 11.99 دولاراً شهرياً، فيما سعر حزمتها المميزة premium plan سيصبح 22.99 دولاراً، مع "تعديلات" مشابهة متوقعة في أسعار الاشتراكات في بريطانيا وفرنسا، بحسب "فرانس برس".

وقالت نتفليكس في الرسالة الموجهة إلى المساهمين "على الرغم من أننا أوقفنا زيادات الأسعار مؤقتاً في الغالب مع طرحنا للمشاركة المدفوعة في الحسابات... وبينما نقدم قيمة أكبر لأعضائنا، نطلب منهم أحياناً دفع المزيد من المال قليلاً".

وأكدت في تقرير أرباحها أن عروضها الناشئة المدعومة بالإعلانات تكتسب زخماً، مع زيادة عدد المستخدمين بنسبة 70% تقريباً خلال الربع الفائت.

وأعلنت نتفليكس عن أرباح قدرها 1.68 مليار دولار من إجمالي إيرادات بلغت 8.5 مليار دولار في هذا الربع، متجاوزة توقعات السوق.