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مدخل منجم ذهب السكري في مصر -أرشيفية
مدخل منجم ذهب السكري في مصر -أرشيفية
اقتصاد مصر

إنتاج 322 ألف أونصة ذهب من منجم السكري في مصر خلال 9 أشهر

حققت إيرادات قدرها 200.4 مليون دولار خلال الربع الثالث

دبي - العربية.نت
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أعلنت سنتامين للتعدين اليوم الخميس إنتاج 321 ألفا و931 أونصة من الذهب بمنجم السكري في مصر في التسعة شهور الأولى من 2023.

وقالت الشركة المدرجة في بورصة لندن في بيان إنها حققت إيرادات قدرها 200.4 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري من بيع 103 آلاف و807 أونصات بمتوسط سعر فعلي 1927 دولارا للأونصة، في حين بلغ الإنفاق الرأسمالي 59.1 مليون دولار.

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وأوضحت سنتامين، التي يشكل منجم السكري نشاطها الرئيسي، أن التكلفة النقدية للإنتاج تبلغ 882 دولارا للأونصة، بينما تبلغ تكلفة الإنتاج لاستمرار العمليات 1226 دولارا للأونصة المباعة في الربع الثالث، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.

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