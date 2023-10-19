تسلا
تراجع أرباح "تسلا" 44% إلى 1.85 مليار دولار بالربع الثالث
إيرادات الشركة دون متوسط التوقعات
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أظهرت نتائج شركة تسلا للربع الثالث من العام الحالي أن الإيرادات والأرباح الصافية وهامش الربح الإجمالي كلها جاءت أقل من متوسط التوقعات مع قيام الشركة بتخفيض قوي لأسعار سياراتها.
وتراجع هامش الربح إلى أدنى مستوياته في 4 سنوات بالربع الثالث عند 17.9% من أكثر من 25% بالربع الثالث من العام الماضي.
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وتراجعت الأرباح الصافية لشركة تسلا بنحو 44% على أساس سنوي بالربع الثالث إلى 1.85 مليار دولار.
وتوقع بعض المحللين أن تسلا قد تحتاج إلى خفض الأسعار بشكل أكبر لتحقيق هدف الإنتاج السنوي البالغ 1.8 مليون سيارة.
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