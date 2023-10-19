مع الاستعداد لغزو غزة.. "بوينغ" تسرع تسليمات القنابل "الدقيقة" إلى إسرائيل

تعمل شركة "بوينغ" على تسريع عمليات تسليم ما يصل إلى 1800 مجموعة من المعدات التي تحول القنابل غير الموجهة إلى ذخائر دقيقة التوجيه إلى إسرائيل، وفقًا لمساعدين في الكونغرس ومسؤول أميركي.

تعتبر عمليات التسليم السريعة لذخائر الهجوم المباشر المشترك، أو ما يعرف بـ"JDAM"، من شركة "بوينغ" إلى إسرائيل ضمن عملية اتفاق بيع تجاري مباشر في عام 2021 والذي تبلغ قيمته حوالي 735 مليون دولار. وينص البيع على التسليم على مدى عدة سنوات، ولكن تم تسريع هذا الجدول الزمني منذ هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر. هذه المجموعات مخصصة لقنابل تزن 500 رطل (227 كجم) وأثقل.

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وأكد مسؤول أميركي العملية بحسب تقرير لـ"بلومبرغ" اطلعت عليه "العربية.نت"، مضيفًا أن البنتاغون قدم التوجيهات لكنه لم يشحن المعدات على طائرات عسكرية أميركية لأنها جزء من عملية بيع مباشرة. قد يطلب أعضاء مجلس الشيوخ من وزير الدفاع لويد أوستن تفاصيل جميع عمليات نقل الذخائر إلى إسرائيل، بما في ذلك مجموعات "JDAM "وقذائف المدفعية عيار 155 ملم، في إحاطة سرية في وقت لاحق من يوم الأربعاء.

وقالت القوات الجوية الإسرائيلية في منشور بتاريخ 12 أكتوبر على موقع التواصل الاجتماعي "X" إنها أسقطت 6 آلاف قنبلة على أهداف تابعة لحماس في الأيام الخمسة الأولى من الحرب لكنها لم تحدد نوعها.

وكانت عملية البيع في عام 2021 مثيرة للجدل عندما أخطرت إدارة بايدن الكونغرس بها. وتحرك السيناتور بيرني ساندرز وبعض أعضاء مجلس النواب لمنع البيع المقترح احتجاجًا على الهجمات الإسرائيلية على غزة في ذلك الوقت، لكن لم يتم التصويت عليه، وفقًا لخدمة أبحاث الكونغرس.

كشفت وكالة "بلومبرغ نيوز" الأسبوع الماضي أن شركة "بوينغ" قامت بتسريع شحن طائرة إسرائيلية مكونة من ألف قنبلة صغيرة القطر بوزن 250 رطلاً والتي كانت أيضًا جزءًا من بيع مايو 2021.

يمكن لـ"JDAM" تحويل القنابل غير الموجهة بوزن 500 و1000 و200 رطل إلى ذخائر يتم إطلاقها من مسافة 15 ميلاً (24 كيلومترًا) وتكون قادرة على ضرب أهداف على بعد 16 قدمًا (5 أمتار) إلى 96 قدمًا من نقاط الهدف المقصودة اعتمادًا على نوع الملاحة المستخدمة، وفقا لصحيفة حقائق القوات الجوية الأميركية.

التسليم الجديد منفصل عن حوالي 12 ألف "JDAM" تم بيعها لإسرائيل في عام 2012 والمبيعات العسكرية الأجنبية لعام 2015 التي نفذتها الحكومة الأميركية.

يمكن إسقاط "JDAM" من مجموعة متنوعة من الطائرات، بدءًا من قاذفات القنابل B-2 وB-1B إلى مقاتلات F-15E وF-16 وF-22 وF-35A، وفقًا لتقويم القوة الجوية السنوي لاتحاد القوات الجوية والفضاء.