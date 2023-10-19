نمو أرباح بنك أبوظبي الأول 46% إلى 4.3 مليار درهم في الربع الثالث

أعلن بنك أبوظبي الأول، اليوم الخميس، نمو صافي ربحه 46% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الجاري إلى 4.3 مليار درهم، وهو الأعلى على الإطلاق، وذلك من إيرادات قدرها 7 مليارات درهم بزيادة 27% على أساس سنوي.

وذكر بنك أبوظبي الأول أن صافي الربح في أول تسعة أشهر من العام الجاري زاد 58% إلى 12.4 مليار درهم بينما ارتفعت الإيرادات 38% إلى 20.5 مليار درهم.

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وقال البيان إن العائد على حقوق الملكية الملموسة لدى البنك زاد إلى 18.3%. فيما بلغ إجمالي الأصول 1.2 تريليون درهم بارتفاع 7% منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر/أيلول. كما ارتفعت ودائع العملاء 12% لتصل إلى 785 مليار درهم مع نسب سيولة قوية، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.

وتعليقا على النتائج أكدت هناء الرستماني الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول "لا شك بأن تأكيد تصنيف البنك الائتماني عند AA- (أو ما يعادله) والنتائج المالية وقوة السيولة تعد مؤشرا واضحا على المركز المالي القوي لبنك أبوظبي الأول والنمو المتواصل لأعماله في كافة الأقسام".

وأضافت "تعكس هذه النتائج الجهود الحثيثة التي تبذلها المجموعة بهدف تعزيز مكانتها كمؤسسة مالية ومصرفية موثوقة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

ارتفاع صافي إيرادات الفائدة

من جانبه قال لارس كرامر رئيس الشؤون المالية للمجموعة في بنك أبوظبي الأول إن الإيرادات التشغيلية في أول تسعة أشهر من العام زادت بفضل الارتفاع "المتواصل في صافي إيرادات الفوائد وتحسّن الهوامش ومصادر الإيرادات المتنوعة مما يدل على تركيزنا الاستراتيجي المستمر على تعزيز علاقات العملاء على صعيد أعمالنا العالمي".

وأشار لارس أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، ظلت جودة موجودات مجموعة بنك أبوظبي الأول قوية، فضلا عن استقرار نسبة القروض غير العاملة نسبيا والتغطية الكافية للمخصصات وانخفاض مخصصات الانخفاض في القيمة خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الماضي بسبب زيادة عمليات التحصيل.

تمويل أخضر

وأكد لارس أن بنك أبوظبي الأول يستهدف تقديم تمويل أخضر بقيمة 75 مليار دولار بحلول عام 2030، وقدم خلال الأشهر التسعة الأولى تسهيلات تمويلية للمشاريع المستدامة تخطت قيمتها 18 مليار دولار، وبإجمالي 27 مليار دولار حتى اليوم بدءا من عام 2022.

وأشار إلى أن المجموعة حافظت على معدل جيد بنسبة المصروفات إلى الإيرادات التي بلغت 25.4% خلال الأشهر التسعة الأولى.