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سوق السعودية

"أسمنت الجوف": "المالية" السعودية توافق على جدولة دين بـ48.9 مليون ريال

سداد الدين على أقساط شهرية تنتهي في عام 2028

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة أسمنت الجوف عن تلقيها خطابا من وزارة الصناعة والثروة المعدنية يفيد بموافقة وزارة المالية على جدولة الدين المستحق على الشركة والبالغ نحو 48.92 مليون ريال، على أن يكون سداد الدين على أقساط شهرية تنتهي في عام 2028.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن الدين المستحق لوزارة الصناعة والثروة المعدنية ناتج عن عدم سداد الشركة للمقابل المالي للاستغلال من عام 2017 الى عام 2022.

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وأضافت أن الأثر المالي الإيجابي سوف يظهر على القوائم المالية للشركة بداية من الربع الثالث لعام 2023.

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