"الخريف" تتوقع عقدا مع "المياه الوطنية" بـ 64.3 مليون ريال

أعلنت شركة الخريّف لتقنية المياه والطاقة عن توقيع عقد تشغيل وصيانة مشاريع المياه بمنطقة جازان (القطاع الجنوبي) مع شركة المياه الوطنية.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن قيمة العقد 64.32 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.

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وأضافت أن مده العقد 36 شهرا، كما لا توجد أطراف ذات علاقة.