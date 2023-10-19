اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شركة نستله
شركة نستله
الشرق الأوسط

"نستله" تعلن إغلاق أحد مصانعها في إسرائيل

كـ"إجراء احترازي" على خلفية الصراع

لندن - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت شركة نستله إنها "أغلقت مؤقتا" أحد مصانعها للإنتاج في إسرائيل "كإجراء احترازي"، لتصبح أول شركة عملاقة للمنتجات الاستهلاكية تتخذ إجراء يتعلق بالصراع هناك.

وأوقفت عدة شركات عالمية مؤقتا بعض عملياتها في إسرائيل وطلبت من موظفيها العمل من المنزل بعد أن تعرضت البلاد لهجوم مباغت من حركة حماس في وقت سابق من هذا الشهر.

مادة اعلانية

وقال الرئيس التنفيذي لشركة نستله، مارك شنايدر، في اتصال مع الصحفيين بشأن الأرباح "نركز على سلامة زملائنا وموظفينا. ليس لدي أي تعليق على تطور الأعمال... اتخذنا الإجراءات الاحترازية اللازمة".

دولة واحدة تنتج قمحاً أكثر من روسيا وأوكرانيا ولكنها بين أكبر المستوردين قصص اقتصادية اقتصاد دولة واحدة تنتج قمحاً أكثر من روسيا وأوكرانيا ولكنها بين أكبر المستوردين

ولا تزال شركات أخرى متعددة الجنسيات للسلع المعبأة تلتزم الصمت حتى الآن حيال الصراع رغم أن شركات للبيع بالتجزئة والرعاية الصحية والنفط سارعت بالتعبير عن مواقفها.

والتزمت الشركات الصمت بعد انتقادات لقطاع السلع المعبأة لاختياره البقاء في روسيا والاستمرار في بيع المنتجات "الأساسية" مثل الحفاضات وحليب الأطفال هناك.

وتراجع سهم "نستله" نحو 2% بعدما أعلنت الشركة السويسرية العملاقة اليوم الخميس، تسجيل نمو أقل من المتوقع في المبيعات خلال تسعة أشهر إذ أدى ارتفاع أسعار المنتجات إلى إحجام المتسوقين عن الشراء.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
خبير روسي يكشف نوع القنبلة المستخدمة في قصف مستشفى المعمداني خبير روسي يكشف نوع القنبلة المستخدمة في قصف مستشفى المعمداني
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط