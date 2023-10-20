انكماش ثروة إيلون ماسك 16 مليار دولار

تقلصت ثروة رجل الأعمال الأميركي الملياردير إيلون ماسك، بواقع 15.9 مليار دولار يوم الخميس، بعدما أثرت النتائج المالية لشركة تسلا للسيارات الكهربائية في الربع الثالث سلباً على سعر السهم.

ويمتلك ماسك، أغنى الأغنياء في العالم بثروة تبلغ 209.8 مليار دولار، 13% من أسهم تسلا، وتأتي غالبية ثروته من شركة السيارات.

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وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن سهم تسلا انخفض بنسبة 8.8% في التعاملات الصباحية في نيويورك بعد أن جاءت نتائجها أقل التوقعات بالنسبة لكل من الأرباح والمبيعات خلال الربع الثالث، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وفي مؤتمر عبر تقنية الفيديو عقب صدور النتائج المالية يوم الأربعاء، ذكر ماسك مراراً وتكراراً بتأثير أسعار الفائدة المرتفعة سلباً على ثقة المستهلكين.

وسجلت شركة صناعة السيارات الكهربائية أول تراجع فصلي لها في المبيعات هذا العام، بعدما سلمت 435 ألفاً و59 سيارة، بينما انخفضت الأرباح إلى أدنى مستوى خلال 4 سنوات بعدما خفضت الشركة مراراً أسعار سياراتها.

ومع ذلك، لا تزال ثروة ماسك أعلى بأكثر من 70 مليار دولار خلال عام 2023، إضافة إلى انتعاش في سعر سهم تسلا على الرغم من التدهور في العوامل الأساسية.

وبعد فترة وجيزة من تفوق برنار أرنور، مالك مجموعة "إل في إم إتش" الفرنسية للأزياء والموضة، عليه، عاد مرة أخرى ليتربع على صدارة أغنى أغنياء العالم بهامش كبير.