شركة هندية تعلق عقداً لتزويد شرطة إسرائيل بالزي الرسمي

أعلنت شركة "ماريان أباريل" الهندية، وهي إحدى الشركات الرئيسية التي تزود الشرطة الإسرائيلية بالزي الرسمي، أنها أنهت عقدها بسبب الغارات على غزة، وعزت الجمعة الأمر إلى أسباب "ذات طبيعة أخلاقية".

تزود شركة ماريان أباريل الشرطة الإسرائيلية بحوالي 100 ألف زي سنويًا منذ عام 2015، وفقًا لبياناتها.

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وقال المدير التنفيذي للشركة، توماس أوليكال، لوكالة فرانس برس إن قرار التعليق الذي اتُخذ بعد الغارة على مستشفى في غزة خلفت العديد من القتلى "ذو طبيعة أخلاقية".

ويتبادل الجيش الإسرائيلي وحركة حماس الاتهامات بالمسؤولية عن الهجوم الدامي الذي طال مستشفى الأهلي العربي في مدينة غزة الثلاثاء وأدى إلى مقتل 471 شخصاً وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس التي أكدت أن القصف إسرائيلي. إلا أن إسرائيل قالت إن القصف نتج عن صاروخ أطلقته حركة الجهاد الإسلامي وحاد عن مساره، وتبنت واشنطن هذه الرواية. وقد شككت مصادر استخباراتية أوروبية وأميركية بحصيلة القتلى المعلنة من حماس، مشيرة إلى أنها أقل من ذلك.

شنت حركة حماس في السابع من أكتوبر هجوما مباغتا ضد إسرائيل قتل فيه أكثر من 1400 شخص، معظمهم مدنيون في اليوم الأول من الهجوم، وفق مسؤولين إسرائيليين. وهناك 203 أسرى في أيدي حماس، وفق الجيش الإسرائيلي.

وترد إسرائيل بقصف مكثف على قطاع غزة قتل فيه 3785 شخصاً على الأقل معظمهم من المدنيين، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس التي أوردت أيضا إصابة 12 ألفا آخرين.

وأوضح أوليكال "سنوافق على استئناف أعمالنا التجارية (مع إسرائيل) عندما يعود السلام".

وأضاف أنه في حالة فشل ذلك، فإن شركته ستنفذ عقدها الحالي الذي ينتهي في ديسمبر، لكنها لن تجدده.