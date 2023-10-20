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مبادلة الإماراتية وإنبكس اليابانية من بين شركات تسعى للاستحواذ على "سابورا أو.إم.في"

الصفقة من المتوقع أن تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار تقريباً

سنغافورة - رويترز
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قال مصدران مطلعان إن شركة مبادلة للاستثمار التابعة لحكومة أبوظبي وشركة إنبكس اليابانية للتنقيب عن النفط والغاز من بين شركات تتنافس للاستحواذ على سابورا أو.إم.في في صفقة من المتوقع أن تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار تقريبا.

ويمكن أن يساعد بيع شركة سابورا أو.إم.في للتنقيب عن النفط والغاز، التي تتخذ من ماليزيا مقرا، في تعزيز نشاط الاندماج والاستحواذ العالمي الذي يعاني من ظروف معاكسة مثل تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية.

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وأضاف المصدران أن شركة ميدكو إنيرجي الإندونيسية تسعى أيضا لذات الصفقة للاستحواذ على سابورا أو.إم.في وهي شركة مشتركة بنسبة متساوية بين سابورا إنيرجي وشركة أو.إم.في النمساوية، وأشارا إلى أن العروض موعدها هذه الأيام.

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وطلب المصدران عدم الكشف عن اسميهما لأن المسألة خاصة. وأحجمت سابورا إنيرجي عن التعليق. وقالت شركتا أو.إم.في وإنبكس إن ليس لديهما تعليق. بينما لم تستجب مبادلة وميدكو بعد لطلبات للحصول على تعليق.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن أن أنشطة الاندماج والاستحواذ في منطقة آسيا والمحيط الهادي واليابان انخفضت بنسبة 26% إلى أدنى مستوى لها في عشر سنوات عند 624.4 مليار دولار للأشهر التسعة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكشفت بيانات مجموعة بورصة لندن أيضا أن نشاط الصفقات في قطاعي الطاقة والكهرباء في المنطقة انخفض بنسبة 44.9% إلى ما يقرب من 53 مليار دولار.

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