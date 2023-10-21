بنك التصدير والاستيراد السعودي و"بتروكيم" الإماراتية يوقعان اتفاقية تسهيلات ائتمانية

أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي، اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع شركة بتروكيم الشرق الأوسط الإماراتية، بهدف تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز انتشارها في الأسواق العالمية المستهدفة.

وبموجب الاتفاقية، سيقدم البنك للشركة تسهيلات ائتمانية بمبلغ 25 مليون دولار، لتمكين الشركة من استيراد المزيد من المنتجات السعودية وإعادة تصديرها إلى الأسواق العالمية، ومضاعفة الفرص أمام المنتجات السعودية للدخول إلى أسواق جديدة، وذلك ضمن إطار خطط التوسع عالمياً للصادرات السعودية.

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وبهذه المناسبة، علق الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي نايف الشمري: "باعتبار التصدير واحداً من أهم محركات النمو الاقتصادي بالمملكة، وعنصراً هاماً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، تشهد منظومة التصدير في المملكة حراكاً غير مسبوق بتظافر مختلف المؤسسات الحكومية المعنية، وبتفاعل القطاع الخاص، إضافة إلى جودة المنتجات سعودية المنشأ"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار الشمري، إلى أن البنك يسعى إلى رفع معدل الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.