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بنوك السعودية

ارتفاع أرباح "العربي الوطني" الفصلية 16.8% إلى 1.08 مليار ريال

نمو الأرباح خلال 9 أشهر 37.28% إلى نحو 3.13 مليار ريال

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي أرباح البنك العربي الوطني بنسبة 16.83% في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 1.076 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 921 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

ونما صافي أرباح البنك بنسبة 9.13% في الربع الثالث من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 1.066 مليار ريال في الربع الثاني من 2023.

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وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن ارتفاع صافي الأرباح في الربع الثالث من 2023، على أساس سنوي، يعود إلى بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة وصافي مكاسب من الأدوات المالية المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل وصافي دخل أتعاب وعمولات وتوزيعات الأرباح وصافي دخل العمليات الأخرى.

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وخلال التسعة أشهر الأولى من 2023، ارتفع صافي أرباح البنك العربي الوطني بنسبة 37.28% إلى نحو 3.13 مليار ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 2.28 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2022.

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