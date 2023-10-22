ارتفاع أرباح "موبايلي" 40.5% إلى 524 مليون ريال بالربع الثالث

ارتفع صافي أرباح شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" بنسبة 40.48% في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 524 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 373 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "موبايلي" بنسبة 5.43% في الربع الثالث من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 497 مليون ريال في الربع الثاني من 2023.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن ارتفاع الأرباح الفصلية على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى نمو الإيرادات خلال الربع الثالث من العام المالي 2023م لتصل إلى 4.1 مليار ريال بالمقارنة مع 3.828 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق، بارتفاع قدره 7.1%، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى نمو إيرادات كافة قطاعات الشركة، مدعوما بالنمو في قطاع الأعمال، إضافة إلى زيادة قاعدة العملاء.

ويعود كذلك إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 2.7% ليصل إلى 2.362 مليار ريال في الربع الثالث من العام المالي 2023م بالمقارنة مع 2.3 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة للنمو في الإيرادات.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2023، ارتفع صافي أرباح "موبايلي" بنسبة 41.39% إلى نحو 1.486 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 1.051 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2022.