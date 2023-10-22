اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أرماح الرياضية
أرماح الرياضية
سوق السعودية

إعلان نشرة الإصدار الخاصة بطرح 15% من "أرماح الرياضية" بسوق "نمو"

الشركة تبدأ طرح 4.93 مليون سهم من رأسمالها.. 9 نوفمبر

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة أرماح الرياضية، نشرة الإصدار الخاصة بطرح 15% من أسهمها بما يعادل 4.93 مليون سهم، في السوق الموازية "نمو"، وذلك بعد إتمام زيادة رأسمالها.

وأوضحت النشرة التي صدرت على موقع السوق المالية السعودية، اليوم الأحد، أن "أرماح الرياضية" تستهدف زيادة رأسمالها من 287.5 مليون ريال إلى 328.59 مليون ريال.

مادة اعلانية

وستبدأ عملية الطرح يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر 2023، وتنتهي يوم 16 من الشهر ذاته، على أن يعلن التخصيص النهائي يوم 21 نوفمبر.

بدء اكتتاب الأفراد في طرح "سال السعودية" 2.4 مليون سهم.. اليوم أسواق المال سوق السعودية بدء اكتتاب الأفراد في طرح "سال السعودية" 2.4 مليون سهم.. اليوم

وحسب النشرة، تتألف عملية الطرح من بيع 821.29 ألف سهم من الأسهم الحالية، وإصدار 4.11 مليون سهم جديد، ويمثل إجمالي الطرح نحو 17.1% من قيمة رأس المال قبل زيادته.

وذكرت النشرة أن فترة الطرح ستكون لمدة 8 أيام عمل ابتداء من يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر 2023 وتنتهي يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر 2023، للمستثمرين المؤهلين.

ويقتصر الطرح بحسب متطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستثمرة على فئات المستثمرين المؤهلين وفقاً لتعريف المستثمر المؤهل.

وتقوم شركة السعودي الفرنسي كابيتال بدور المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل الاكتتاب.

و"أرماح الرياضية" هي شركة مساهمة سعودية مقفلة تأسست في عام 2019 بمدينة الرياض، وتتمثل أنشطة الشركة وفقاً لسجلها التجاري الرئيسي بالصالات والمراكز الرياضية الرجالية والنسائية.

كما تتألف نشاطات الشركة الرئيسية من أنشطة بناء وإدارة وتشغيل وصيانة الأندية الرياضية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
معبر رفح نافذة سكان غزة الوحيد على العالم خارج سيطرة إسرائيل معبر رفح نافذة سكان غزة الوحيد على العالم خارج سيطرة إسرائيل
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط