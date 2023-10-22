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سوق السعودية

الاتحاد السعودي لكرة القدم يسند عقداً لـ"وجا" بـ26.9 مليون ريال

يشمل أعمال تطوير وتوريد وتركيب أثاث وفرش

دبي - العربية.نت
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وقعت شركة وجا عقدا مع الاتحاد السعودي لكرة القدم بتاريخ اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 لتطوير غرف كبار الشخصيات والذهبي والفضي بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن الترسية تمت بتاريخ 12 أكتوبر الجاري، وتبلغ قيمة العقد 26.91 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، ومدته شهر ونصف.

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ويشمل العقد أعمال التطوير والتجديد لغرف كبار الشخصيات وأعمال توريد وتركيب الأثاث والفرش، وتوقعت أن يكون أثر مالي إيجابي على إيرادات الشركة.

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