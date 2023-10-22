دخل العمليات ينمو بالأرباح الفصلية لـ"بنك الرياض" 14.3% إلى 2.09 مليار ريال

ارتفع صافي أرباح بنك الرياض 14.32% في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 2.089 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 1.828 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح البنك بنسبة 5.4% في الربع الثالث من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 1.982 مليار ريال في الربع الثاني من 2023.

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وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن صافي الدخل ارتفع بنسبة 14.3% ويرجع ذلك بشكل رئيسي لارتفاع إجمالي دخل العمليات، الذي قابله جزئياً ارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات.

ويعود الارتفاع في إجمالي دخل العمليات نتيجة لارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل الأتعاب والعمولات وصافي دخل المتاجرة قابله جزئياً انخفاض في صافي دخل تحويل العملات الأجنبية ودخل العمليات الاخرى وصافي مكاسب بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة.

بلغ إجمالي ربح العمليات نحو 3.98 مليار ريال في الربع الثالث من 2023، مقابل نحو 3.52 مليار ريال في الربع المماثل من 2022، بارتفاع 12.85%.

وارتفع صافي أرباح بنك الرياض بنسبة 22.03% في 9 أشهر من 2023، إلى نحو 6.09 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 4.99 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2022.