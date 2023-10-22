ترسية عقد بـ40.7 مليون ريال على "الخريف لتقنية المياه" لمشروع في منطقة حائل

أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن ترسية عقد تشغيل وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي وملحقاتها لمحافظات وقرى منطقة حائل بقيمة 40.7 مليون ريال تقريبا غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد إن الترسية تمت بتاريخ 19 أكتوبر الجاري و تصل مدة العقد 36 شهرا، وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي للمشروع في الربع الرابع من عام 2023.

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وذكرت الشركة أنها ستعلن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينها وخاصة بعد استلام النسخة النهائية من العقد وذلك بعد توقيعه من جميع الأطراف المعنية.