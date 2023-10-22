"أسمنت المدينة": تمديد مذكرة التفاهم مع" أسمنت أم القرى" بشأن صفقة مبادلة أوراق مالية

أعلنت شركة أسمنت المدينة عن تمديد مذكرة تفاهم غير ملزمة بشأن صفقة مبادلة أوراق مالية مع شركة أسمنت أم القرى لمدة (6) ستة أشهر إضافية أخرى بنفس الشروط والأحكام السابقة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إن التمديد يعود سببه إلى تعيين الشركة لمستشارين مختصين لاستكمال الإجراءات اللازمة لإتمام الصفقة وعمل التقييمات المالية والقانونية والتجارية والفنية، وذلك حرصًا من الشركة لإتمامها وفقًا للإجراءات النظامية وللتأكد من دقه إتمام إجراءات الصفقة.

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وأكدت أنه لا يوجد أثر مالي مترتب على تمديد مذكرة التفاهم، وأنها عينت المستشار المالي، والمستشار القانوني، ومستشار العناية المهنية المالية والزكوية والضريبية والمستشار الفني والتجاري للقيام بأعمال الفحص النفي للجهالة وعمل التقييمات اللازمة والمفاوضات النهائية وتوقيع الاتفاقية والتقدم للجهات المعنية للحصول على الموافقات اللازمة.