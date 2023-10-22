اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
بنك وربة الكويتي - الشعار الجديد
بنك وربة الكويتي
بورصة الكويت

ارتفاع الأرباح الفصلية لبنك وربة الكويتي 8% إلى 4.07 مليون دينار

تراجع المخصصات الفصلية للبنك بـ 78%

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ارتفعت الأرباح الفصلية لبنك وربة الكويتي بنسبة 8% إلي 4.07 مليونن دينار في الربع الثالث من العام الجاري.

وجاءت النتائج أقل من توقعات المحللين عند 6.2 مليون دينار، وعزا البنك ارتفاع الأرباح إلى تراجع مخصصات انخفاض القيمة وخسائر الائتمان 78% إلى 1.8مليون دينار،وسجل صافي إيرادات التمويل تراجعا 8% إلى 11.8 مليون دينار.

مادة اعلانية

وارتفع صافي إيرادات التمويل في الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 164 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت%86.67، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية للفترة ذاتها 182 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت%61.52، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
نيويورك تايمز تكشف خطة إسرائيل لتوجيه ضربة استباقية ضد حزب الله نيويورك تايمز تكشف خطة إسرائيل لتوجيه ضربة استباقية ضد حزب الله
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط