ارتفاع الأرباح الفصلية لبنك وربة الكويتي 8% إلى 4.07 مليون دينار

ارتفعت الأرباح الفصلية لبنك وربة الكويتي بنسبة 8% إلي 4.07 مليونن دينار في الربع الثالث من العام الجاري.

وجاءت النتائج أقل من توقعات المحللين عند 6.2 مليون دينار، وعزا البنك ارتفاع الأرباح إلى تراجع مخصصات انخفاض القيمة وخسائر الائتمان 78% إلى 1.8مليون دينار،وسجل صافي إيرادات التمويل تراجعا 8% إلى 11.8 مليون دينار.

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وارتفع صافي إيرادات التمويل في الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 164 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت%86.67، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية للفترة ذاتها 182 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت%61.52، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.