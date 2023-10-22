"ركيزة" يستحوذ على 39% من مجموعة "إذكاء" العمانية

استحوذ الصندوق العُماني لاستثمارات البنية الأساسية "ركيزة" على نسبة 39% من أسهم مجموعة "إذكاء" في الشركة العُمانية للنطاق العريض (الذراع الحكومية في بناء وتطوير البنية الأساسية للنطاق العريض بسلطنة عُمان).

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة إذكاء، رئيس مجلس إدارة الشركة العُمانية للنطاق العريض سعيد بن عبدالله المنذري: إن هذه أحد المراحل المهمة ضمن استراتيجية المجموعة للتخارج من بعض الأصول واستثمار الأموال أو العوائد المالية في التقنيات الحديثة، مشيرًا إلى أن الشركة نجحت في بناء بنية أساسية يستخدمها مشغلي الاتصالات المرخصين في سلطنة عُمان ما أسهم في توحيد جهود مد الشبكة وتفادي ازدواجية تنفيذ مشروعات البنية الأساسية للاتصالات في السلطنة .

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وأضاف أن هذا الاستحواذ سيعمل على تعزيز التعاون لإيجاد قيمة مضافة أكبر إلى مبادرات الشركة، وبالتالي سيكون له الدور الإيجابي في مواصلة الدعم والاستثمار في قطاع تكنولوجيا الاتصالات وتقنية المعلومات للشركات الناشئة بشكل أكبر وأسرع وفق وكالة الأنباء العمانية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية لإدارة البنية الأساسية "ركيزة"منير بن علي المنيري : إن هذا الاستحواذ يأتي لمواصلة جهود تحقيق الاستراتيجية الوطنية للنطاق العريض ودعم توسع شبكات الألياف البصرية في سلطنة عُمان، الأمر الذي يضمن الوصول لشبكة اتصال رقمية عالمية المستوى في سلطنة عُمان، مشيرًا إلى أن الشركة أكملت استحواذها الرابع بسلطنة عُمان في مشروعات حيوية.

و أوضح الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للنطاق العريض سلطان بن أحمد الوهيبي،أن دخول شريك في الشركة من شأنه زيادة الفرص الاستثمارية ومواصلة تحفيز وتوسع البنية الأساسية لشبكة النطاق العريض في سلطنة عُمان، وأنها تعمل على تقديم الدعم والمساندة لمزودي خدمات الاتصالات الرئيسِين وتشغيل أكبر شبكة ألياف بصرية في سلطنة عُمان من خلال فريق عمل عُماني مختص ومُتمكِّن وعدد من المقاولين والفنيين في كافة المحافظات.