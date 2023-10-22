"زين": صندوق الاستثمارات العامة طلب شراء حصتنا في "لتيس الذهبية"

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية- "زين السعودية" عن تلقيها طلبا من صندوق الاستثمارات العامة "PIF" لممارسة حق شراء الحصة المتبقية لـ"زين السعودية" في "لتيس الذهبية" والبالغة 20% بمبلغ وقدره 726 مليون ريال.

وقالت "زين السعودية" في بيان اليوم الأحد على "تداول السعودية"، إنه حسب سعر بيع الأبراج بلغت قيمة الحصة محل الطلب 605 مليون ريال، وبذلك يكون الأثر المالي المتوقع إيجاباً مبلغ 121 مليون ريال.

مادة اعلانية

سيناقش مجلس إدارة "زين السعودية" الطلب في اجتماعه القادم وخلال المدة المحددة للطلب والبالغة ثلاثون يوما.

يذكر أن ملكية "لتيس الذهبية" تتوزع على صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 60%، و"زين السعودية" بنسبة 20%، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز بنسبة 10%، بالإضافة إلى شركة سلطان القابضة بنسبة 10%.

وكانت شركة زين السعودية، قد أعلنت في يناير الماضي، عن إتمام بيع البنية التحتية لأبراجها لشركة لتيس الذهبية للاستثمار "لتيس الذهبية"، المملوكة لكل من صندوق الاستثمارات العامة، وزين السعودية، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وشركة سلطان القابضة، وذلك بقيمة 3.02 مليار ريال.

بموجب الصفقة التزمت "زين السعودية" بنقل مالا يقل عن 3000 برج من أصل 8069 برجا.