"سيسكو" تقرر شراء 8.16 مليون سهم خزينة

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" عن قرار مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة على شراء ما يصل إلى 10% من أسهم الشركة العادية، والاحتفاظ بها كأسهم خزينة.

وقالت "سيسكو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن عدد الأسهم المقرر شراؤها تبلغ 8.160 مليون سهم.

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وأرجعت قرار الشراء إلى أنه تبين لمجلس الإدارة أو من يفوضه أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة.

وقالت إن تمويل عملية الشراء سيكون من الموارد النقدية الداخلية المتاحة للشركة.

وتحتفظ "سيسكو" حاليا بنسبة 0.024% (19,702 سهم) من أسهمها العادية كأسهم خزينة.

وسيتم أخذ موافقة الجمعية العامة غير العادية في أقرب اجتماع لها على عملية الشراء وفق متطلبات الفقرة (4) من المادة (17) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

والأسهم المشتراه لا تكون لها أصوات في جمعيات المساهمين.