"صندوق التنمية الزراعية" يقرض "لين الخير للتجارة" 217.7 مليون ريال
لتمويل إنشاء مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف وتسويق الخضراوات والفواكه
وقعت شركة لين الخير للتجارة، اتفاقية قرض مع صندوق التنمية الزراعية بقيمة 217.76 مليون ريال من أجل إنشاء مصنع متخصص في تصنيع وتعبئة وتغليف وتسويق منتجات الخضراوات والفواكه.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن أهم خدمات المصنع تتمثل في التقطيع والفرز والتعبئة والتغليف والتصنيع وتخزين المبرد، لمواكبة الاستراتيجية الزراعية للمملكة ودعم مستهدفات نسب الاكتفاء الذاتي المتعلقة بالخضروات والفواكه.
وتوقعت أن تكون قيمة المصنع 300 مليون ريال وسوف يتم تمويل المبلغ الزائد عن القرض عن طريق مصادر تمويل ذاتية للشركة، ومن المتوقع ان يتم الانتهاء من بناء المشروع في الربع الأول من عام 2025م.
وحصلت الشركة على التمويل بتاريخ اليوم الأحد الموافق 22 أكتوبر 2023 لأجل 12 عاما ويتم سداد القرض على 12 قسطا سنويا مع وجود فترة سماح لمدة سنتين وفقا لجدول السداد المتفق عليه مع الصندوق.
وذكرت الشركة أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل تشمل ضمانات شخصية وأصول المركز لصالح الصندوق.
وأوضحت أن المصنع المزمع إنشاؤه بهذا التمويل متخصص في عمليات إنتاج وتصنيع وتسويق منتجات الخضروات والفواكه بطاقه استيعابيه تزيد على 200 ألف طن في السنة، بمساحة تقريبية 20 ألف متر مربع في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية – مدينة البوابة الصناعية عبر استخدام تقنيات وخطوط إنتاج حديثة ومرافق التخزين المبردة والتي تنعكس بشكل إيجابي على زيادة الكفاءة الإنتاجية وجودة منتجات الفواكه والخضروات ودعم تسويق منتجات المزارعين السعوديين.
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