" معيار" توقع عقدا مع "شوينج ستيتر الألمانية" بـ830 ألف يورو

‎وقعت شركة معيّار عقد شراء معدات خرسانية مع شركة شوينج ستيتر الألمانية بتاريخ 18 أكتوبر 2023م وبلغت قيمة العقد 830,000 ‎ألف يورو (ما يعادل 3.32 مليون ريال وذلك وفق خطة الشركة الاستراتيجية لتطوير سلاسل الإمداد والمعدات بتمويل داخلي من الشركة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إن العقد تمت ترسيته بتاريخ 15 أكتوبر الجاري على شركة شوينج ستيتر الألمانية كأفضل عرض مالي وفني من بقية العروض المقدمة ‏للشركة.

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ويتضمن العقد شراء شاحنتي مرسيدس موديل 2023 مع مضخة خرسانية طراز S 43 SX III،على أن يبدا ظهور الأثر ‏المالي وعملياته خلال عام 2024.