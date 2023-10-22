"هشام الطعيمي" رئيسا تنفيذيا لشركة" آل منيف للتجارة والصناعة" حتي نهاية العام

كلف مجلس إدارة شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات هشام صالح ناصر الطعيمي بمنصب الرئيس التنفيذي حتى نهاية العام، بعد قبول استقالة الرئيس التنفيذي محمد بن جريس بن محمد الجريس، نظراً لظروفه الشخصية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إن تاريخ قبول استقالة الرئيس التنفيذي المستقيل وسريانها 19 أكتوبر الجاري، ويسرى قرار تكليف الرئيس التنفيذي الجديد من التاريخ ذاته.

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وذكرت الشركة أن الرئيس التنفيذي المكلف هشام صالح ناصر الطعيمي لديه خبرة أكثر من 30 عامًا في عدة مجالات منها الإدارية والتشغيلية في القطاع الصناعي والتجاري، وسبق له العمل رئيسا تنفيذيا لشركة منابع العقارية، ومدير عام التجزئة لدى شركة عبدالله سعد أبومعطي، وكانت لديه شركة خاصة، وكان رئيسا تنفيذيا لشركة حمد الصغير للاستثمار التجاري، ويحمل شهادة بكالوريوس علوم في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.