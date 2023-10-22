اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات
آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات
سوق السعودية

"هشام الطعيمي" رئيسا تنفيذيا لشركة" آل منيف للتجارة والصناعة" حتي نهاية العام

بعد استقالة محمد الجريس

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

كلف مجلس إدارة شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات هشام صالح ناصر الطعيمي بمنصب الرئيس التنفيذي حتى نهاية العام، بعد قبول استقالة الرئيس التنفيذي محمد بن جريس بن محمد الجريس، نظراً لظروفه الشخصية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إن تاريخ قبول استقالة الرئيس التنفيذي المستقيل وسريانها 19 أكتوبر الجاري، ويسرى قرار تكليف الرئيس التنفيذي الجديد من التاريخ ذاته.

مادة اعلانية

وذكرت الشركة أن الرئيس التنفيذي المكلف هشام صالح ناصر الطعيمي لديه خبرة أكثر من 30 عامًا في عدة مجالات منها الإدارية والتشغيلية في القطاع الصناعي والتجاري، وسبق له العمل رئيسا تنفيذيا لشركة منابع العقارية، ومدير عام التجزئة لدى شركة عبدالله سعد أبومعطي، وكانت لديه شركة خاصة، وكان رئيسا تنفيذيا لشركة حمد الصغير للاستثمار التجاري، ويحمل شهادة بكالوريوس علوم في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية ترافق قافلة المساعدات الأولى إلى غزة بعد 15 يوم من الحرب العربية ترافق قافلة المساعدات الأولى إلى غزة بعد 15 يوم من الحرب
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط