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شعار شركة مصاعد أطلس
سوق السعودية

12 نوفمبر.. "مصاعد أطلس" توزع 5% أرباحا نقدية عن النصف الأول

بإجمالي 3 ملايين ريال

دبي - العربية.نت
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قرر مجلس إدارة شركة مصاعد أطلس اليوم الأحد الموافق 22 أكتوبر 2023م توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من عام 2023م بواقع 5% من القيمة الاسمية للسهم.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن إجمالي المبلغ الموزع 3 ملايين ريال، وعدد الأسهم المستحقة 6 ملايين سهم بواقع، 0.5 ريال للسهم.

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وتاريخ الأحقية في التوزيعات يوم الخميس 26 أكتوبر 2023 على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم في يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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وتاريخ التوزيع يوم الأحد12 نوفمبر2023، وسيكون التوزيع عن طريق التحويل المباشر للحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين.

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