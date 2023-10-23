ارتفاع خسائر "ينساب" الفصلية 164% إلى 161 مليون ريال

ارتفعت الخسائر الفصلية لشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" بنسبة 164.4% خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 161.3 مليون ريال مقابل 61 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين إن إيرادات الربع الثالث من العام الجاري تراجعت بنسبة 31% إلى 1.097 مليار ريال مقابل 1.59 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

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وعزت الشركة سبب ارتفاع صافي الخسارة إلى انخفاض الكميات المنتجة والمباعة نتيجة للتوقف المؤقت لمصانع الشركة بسبب عطل فني كما هو معلن عنه في موقع تداول بتاريخ 21 أغسطس 2023م بالإضافة إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لبعض المنتجات بالرغم من انخفاض تكلفة بعض مدخلات الإنتاج.

وعلى مستوى فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري سجلت الشركة صافي خسائر تجاوزت 503 ملايين ريال، مقابل صافي ربح 510.6 مليون ريال في الفترة الموازية من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن صافي الخسارة يعود سببه إلى انخفاض الكميات المنتجة و المباعة نتيجة لتوقف جميع مصانع الشركة لأعمال الصيانة الوقائية كما هو معلن عنه في موقع تداول بتاريخ 20 نوفمبر 2022م، والتوقف المؤقت لمصانع الشركة بسبب عطل فني كما هو معلن عنه في موقع تداول بتاريخ 21 أغسطس 2023م بالإضافة إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات عن مستواها في الفترة المماثلة من العام السابق بالرغم من انخفاض تكلفة بعض مدخلات الإنتاج.

وتراجعت إيرادات الشركة في أول 9 أشهر من العام الجاري بنسبة 45.24% إلى 3.087 مليار ريال مقارنة بنحو 5.64 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام السابق.