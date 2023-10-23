بورصة الكويت
تراجع أرباح "الاتصالات الكويتية" 9.7% في الربع الثالث إلى 8.3 مليون دينار
سجلت 24.4 مليون دينارأرباحاً في تسعة أشهر
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت شركة الاتصالات الكويتية (إس.تي.سي)، اليوم الاثنين، تراجع أرباحها الصافية 9.7% على أساس سنوي إلى 8.3 مليون دينار في الربع الثالث من العام الجاري.
وقالت الشركة في إفصاح لبورصة الكويت، إن أرباحها الصافية ارتفعت 0.5% على أساس سنوي إلى 24.4 مليون دينار تقريبا في التسعة شهور الأولى من العام الجاري.
مادة اعلانية
وعزت الشركة نمو الأرباح في تسعة أشهر حتى 30 سبتمبر/ أيلول إلى ارتفاع الإيرادات وكفاءة النفقات التشغيلية وفق وكالة أنباء العالم العربي.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
سوناطراك الجزائرية تعتزم إطلاق مشروع بمليار دولار للتخزين الطبيعي للكربونيتضمن غرس 420 مليون شجرة على مدى 10 سنوات طاقة
-
رفع الدعم المالي ليشمل 160 مهنة في السعوديةفي 286 نشاطاً اقتصاد
-
330 مليون ريال صافي مبيعات الأجانب في الأسهم السعودية الأسبوع الماضيوسط تصاعد الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية