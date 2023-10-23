تراجع أرباح "الاتصالات الكويتية" 9.7% في الربع الثالث إلى 8.3 مليون دينار

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية (إس.تي.سي)، اليوم الاثنين، تراجع أرباحها الصافية 9.7% على أساس سنوي إلى 8.3 مليون دينار في الربع الثالث من العام الجاري.

وقالت الشركة في إفصاح لبورصة الكويت، إن أرباحها الصافية ارتفعت 0.5% على أساس سنوي إلى 24.4 مليون دينار تقريبا في التسعة شهور الأولى من العام الجاري.

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وعزت الشركة نمو الأرباح في تسعة أشهر حتى 30 سبتمبر/ أيلول إلى ارتفاع الإيرادات وكفاءة النفقات التشغيلية وفق وكالة أنباء العالم العربي.