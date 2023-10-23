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اليمامة للصناعات الحديدية
شعار اليمامة للصناعات الحديدية
سوق السعودية

"اليمامة للحديد" توقع عقدا لتصنيع وتوريد أبراج كهربائية بـ 185.85 مليون ريال

مده العقد 10 أشهر

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة اليمامة للصناعات الحديدية عن توقيع عقد مع مع شركة مجموعة الشريف وكي اي سي المحدودة بقيمة 185.85 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن العقد يتضمن تصنيع وتوريد أبراج كهربائية.

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وأضافت أن مده العقد 10 أشهر.

وأشارت إلى أن الأثر المالي للعقد سيظهر اعتباراً من الربع الثاني للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024 م .

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