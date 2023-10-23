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شركة تام التنموية
شركة تام التنموية
سوق السعودية

"تام التنموية" تتسلم عقدي مشروعين بقيمة إجمالية تتجاوز 64 مليون ريال

لتقديم خدمات استشارية مدعومة بحلول رقمية

دبي - العربية.نت
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تسلمت شركة تام التنموية عقدين موقعين لمشروعين بقيمة إجمالية تتجاوز 64 مليون ريال سبق ترسيتهما على الشركة في الأشهر الماضية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن العقد الأول تمت ترسيته بتاريخ 22 يونيو 2023 م ،بخصوص مشروع تقديم خدمات استشارية مدعومة بحلول رقمية، وتبلغ قيمة المشروع 54.09 مليون ريال.

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وذكرت الشركة أنها استلمت العقد الموقع من الطرفين رسميًا بتاريخ 22 أكتوبر2023م ومدته 12 شهرا، وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي لهذا العقد بدءا من الربع الرابع من العام المالي 2023، موضحة أنه لا يوجد أطراف ذات علاقة في هذا العقد.

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وقالت الشركة في بيان منفصل اليوم الاثنين إنها بتاريخ 22 أكتوبر الجاري استلمت العقد الموقع من الطرفين لمشروع تقديم خدمات استشارية وحلول رقميةبقيمة 10 ملايين ريال وسبق أن أعلنت عن ترسيته بتاريخ 16 أغسطس 2023 م، ومدة العقد 12 شهرا.

وتوقعت الشركة أن ينعكس الأثر المالي لهذا العقد بدءا من الربع الرابع من العام المالي 2023، و أنه لا يوجد أطراف ذات علاقة في هذا العقد.

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