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تقنيات القمم
تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية
سوق السعودية

"تقنيات القمم" توقع عقدين لمشروعين بـ4.55 مليون ريال مع "محايل عسير"

للأرشفة الإلكترونية للوثائق الورقية وتطوير برامج الحاسب الآلي

دبي - العربية.نت
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وقعت شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية عقدين مع بلدية محافظة محايل عسير لمشروعي تطوير برامج الحاسب الآلي و الأرشفة الإلكترونية بقيمة إجمالية تتجاوز 4.55 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين إن قيمة عقد مشروع تطوير برامج الحاسب الآلي ببلدية محافظة محايل عسير تبلغ 1.725 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة وتمت ترسية العقد بتاريخ 3 أكتوبر الجاري وتم توقيع العقد بتاريخ 18 من الشهر ذاته ومدته 120 يوما من تاريخ استلام العقد وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي على إيرادات الشركة بدءاً من النصف الثاني للعام المالي 2023.

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كما أعلنت الشركة في بيان منفصل لـ"تداول السعودية"اليوم الاثنين، عن توقيع عقد مشروع الأرشفة الإلكترونية للوثائق الورقية مع بلدية محافظة محايل عسير، بقيمة العقد2.83 مليون ريال (شاملة ضريبة القيمة المضافة)،وبتاريخ 18 أكتوبر 2023، وتصل مدة العقد 120 يوما من تاريخ استلام الموقع ، وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي على إيرادات الشركة بدءاً من النصف الثاني للعام المالي 2023.

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وأشارت الشركة إلى أن العقدين تم توقيعهما بتاريخ 18 أكتوبر 2023 واستلمت الشركة العقد وخطاب تبليغ العقد بتاريخ 22 من الشهر ذاته بعد اكتمال التوقيعات من جميع الأطراف المعنية وعلى ذلك تم الإفصاح.

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