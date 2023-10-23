"روش" السويسرية للأدوية تستحوذ على "تيلافانت القابضة" مقابل 7.1 مليار دولار

أعلنت شركة الرعاية الصحية السويسرية "روش" يوم الاثنين أنها ستستحوذ على شركة "تيلافانت" القابضة في صفقة بقيمة 7.1 مليار دولار.

وقالت روش في بيان صحفي إن شركة "تيلافانت" تنتج أدوية للأشخاص الذين يعانون من الأمراض الالتهابية والتليفية وهي بصدد تطوير "علاج جديد واعد" للمرضى الذين يعانون من مرض كرون.

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وتتضمن شروط الاستحواذ دفعة هامة على المدى القريب بقيمة 150 مليون دولار وفق شبكة "CNBC " الأميركية.

و بمجرد حصولها على الحقوق الكاملة لعقار RVT-3101 - وهو علاج قيد التطوير لمرض التهاب الأمعاء، بما في ذلك التهاب القولون التقرحي ومرض كرون - تهدف شركة روش إلى بدء تجارب المرحلة الثالثة العالمية، والتي ستتضمن اختبارات سريرية على مئات إلى آلاف المرضى الذين يعانون من هذا المرض.

وقالت تيريزا جراهام، الرئيس التنفيذي لشركة Roche Pharmaceuticals، لـ"CNBC" في بيان عبر البريد الإلكتروني: "استنادًا إلى البيانات الواعدة للغاية، نحن نؤمن بشدة بالإمكانيات الأولى والأفضل في هذا المرض لهذا الجسم المضاد في المرحلة المتأخرة لعلاج الأشخاص الذين يعانون من مرض التهاب الأمعاء".

"نحن حريصون على تطوير هذا الجسم المضاد بشكل أكبر وتقديمه إلى السوق والمرضى في الولايات المتحدة واليابان في أقرب وقت ممكن".

وشركة "تيلافانت القابضة" مملوكة حاليًا لشركتي فايز- Pfizer " و"رويفانت ساينس - Roivant Sciences".

وأعلنت شركة روش أيضًا اليوم أنها ستحصل على خيار التعاون مع شركة فايزر في عقار جديد لمرض التهاب الأمعاء.