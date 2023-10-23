"ساما" يوافق لـ"أملاك للتمويل" على تقديم الخدمات الإلكترونية لمنتجاتها التمويلية

تعلن شركة أملاك العالمية للتمويل عن تسلّمها خطاباً من البنك المركزي السعودي"ساما" في تاريخ 22 أكتوبر 2023 بعدم الممانعة من تقديم الخدمات الإلكترونية لمنتجاتها التمويلية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن هذه الخطوة تمثل استمراراً لاستراتيجية الشركة؛ بدءًا من حصولها على ترخيص لمزاولة أنشطة تمويلية جديدة، حتى الوصول إلى التحول الرقمي، وستسهم هذه الخطوة في أتمتة إجراءات التمويل وتسهيل تجربة العميل.

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وتتوقع الشركة أثراً إيجابياً من هذا الإجراء على المدى المتوسط والبعيد.